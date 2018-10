Am Rheinufer des Winterhafens in Mainz wird der Kampfmittelräumdienst am Dienstag 120 Flakpatronen sprengen. Die Patronen aus dem Zweiten Weltkrieg seien im Zuge des extremen Niedrigwassers vor wenigen Tagen am freigelegten Rheinufer gefunden worden, teilte die Stadt Mainz mit. Die etwa 30 Zentimeter langen Granaten sind stark verrostet. Deshalb entschied der Kampfmittelräumdienst, die Patronen nicht zu transportieren, sondern durch Einzelsprengungen unter Wasser unschädlich zu machen.

Insgesamt gebe es etwa dreißig Einzelsprengungen von Paketen mit je drei bis vier Patronen, teilte die Stadt mit. Sie sind für Dienstag (30.10.) zwischen 10.00 und 17.00 Uhr geplant. Bereits ...

