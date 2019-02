Ermittlungen nach Motorradunfall mit zwei Toten

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einem nächtlichen Motorradunfall mit zwei Toten in Kaiserslautern prüft die pfälzische Justiz mögliche Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. „Nach der Strafprozessordnung muss die Staatsanwaltschaft ein solches Todesermittlungsverfahren immer dann führen, wenn ein Mensch auf unnatürliche Weise zu Tode kommt“, teilten die örtlichen Behörden am Montag mit. Bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag waren ein 22 Jahre alter Motorradfahrer und sein 18 Jahre alter Begleiter hinter ihm auf dem Sitz getötet worden.

Den Ermittlungen zufolge hatten die Beiden eine rote Ampel überfahren und flüchteten vor einer Polizeikontrolle. Die Streife brach die Verfolgung ab. Später entdeckten die Beamten, dass das Motorrad gegen eine ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.