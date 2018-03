Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz im Koalitionsvertrag

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Der Koalitionsvertrag von SPD und Union übernimmt nach den Worten der Mainzer Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) auch konkrete Projekte aus Rheinland-Pfalz. Sie freue sich besonders, dass die Vereinbarung zur Bildung einer neuen Bundesregierung den präventiven Hausbesuch enthalte, sagte die Ministerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Denn dahinter steht unser Modellprojekt Gemeindeschwester plus.“

Malu Dreyer (r) und Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD).

Foto: Arne Dedert/Archiv – dpa

Mit diesem Ansatz habe Rheinland-Pfalz sehr gute Erfahrungen gemacht, erklärte die Ministerin. Das seit Mitte 2015 umgesetzte Modell sei „ganz nah an den hochbetagten Menschen“ und stärke sie in ihrer konkreten Lebenssituation. „Wir sehen uns bereits heute darin bestätigt, dass dieser Ansatz im Sinne einer psychosozialen Stabilisierung dazu beiträgt, die Selbstständigkeit von hochbetagten Menschen länger zu erhalten.“ Pflegebedürftigkeit könne so hinausgezögert oder vielleicht sogar vermieden werden.

Ein weiterer Ansatz sei die soziale Teilhabe von Menschen, denen es auch bei guter Arbeitsmarktlage nicht gelingt, eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden. Jetzt sehe auch der Koalitionsvertrag „ein neues unbürokratisches Regelinstrument für Langzeitarbeitslose“ vor, das bundesweit rund 150 000 Menschen zugute kommen solle. Das Projekt umfasst Qualifizierung, Vermittlung und Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt. Die Ministerin begrüßte auch, dass die Koalitionsvereinbarung eine dauerhafte Bundesförderung für Inklusionsbetriebe auf den Weg bringe.