Erdwärmekraftwerk Landau: Daldrup und Pfalzwerke einig

Aus unserem Archiv

Landau

Ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen dem Bohrtechnik- und Geothermiespezialisten Daldrup und dem Energieversorger Pfalzwerke um die Übernahme von Pfalzwerke-Anteilen am umstrittenen Erdwärmekraftwerk Landau ist beigelegt. Es sei ein Vergleich geschlossen worden, teilten die Daldrup & Söhne AG und die Pfalzwerke am Dienstag mit. Damit steigt der Daldrup-Anteil am Kraftwerk, das nach jahrelangem Stillstand derzeit im Probebetrieb läuft, von 30,0 Prozent auf 67,51 Prozent.