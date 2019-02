Wegen des Engpasses rund um die marode Salzbachtalbrücke der A66 bei Wiesbaden hat die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil den Verkehr an einigen Stellen anders geregelt. Das soll dabei helfen, den Verkehrsfluss auf den großräumigen Umleitungsstrecken, etwa vom Rheingau in Richtung Frankfurt, zu verbessern.

So wurde am Mainspitz-Dreieck beim Übergang der A671 auf die A60 in Richtung Mainz ein zweiter Fahrstreifen eingerichtet, wie Hessen Mobil am Mittwoch mitteilte. Für die Bundesstraße 455 steht an ...