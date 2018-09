Die Witwe des früheren Bundeskanzlers, Maike Kohl-Richter (54), hat die geplante Einweihung des Helmut-Kohl-Ufers in Speyer als Schritt „mit Charme und Stil“ gelobt. „Es ist ein Ort, der meinem Mann in schöner Weise entspricht. Er hat den machtvollen europäischen Strom zeitlebens geliebt und als „Vater Rhein“ bezeichnet. Es ist eine schöne Wahl. Es würde ihm gefallen“, sagte Kohl-Richter am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie kündigte an, an der Einweihung (17.00 Uhr) an diesem Samstag teilzunehmen.

„Am Bonner Rheinufer prägte mein Mann 1989 das kraftvolle Bild, dass die deutsche Einheit irgendwann kommen würde, weil sie letztlich so wenig aufzuhalten sein würde, wie man den Rhein, selbst ...

