Wendel/Saarbrücken (dpa/lrs) – Wegen eines besitzerlosen Koffers hat die Bundespolizei am Montag im Bahnhof der saarländischen Kreisstadt St. Wendel eine Regionalbahn evakuiert und einen Sprengstoffspürhund eingesetzt. Der Hund erschnupperte nichts Gefährliches, stattdessen befanden sich Kleidung und Souvenirs in dem Hartschalenkoffer, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Der Koffer war am Vormittag aufgefallen. Weil sich trotz mehrfacher Nachfragen kein Besitzer ausfindig machen ließ, mussten alle Fahrgäste den Zug verlassen.

Eine Hundeführerin ging mit ihrem tierischen Begleiter in die Bahn. Als der Spürhund kein typisches Verhalten zeigte, sich also nicht ruhig vor den Koffer legte, öffnete sein Frauchen das Gepäckstück. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.