Einigung im Streit um Höhe von Bahnsteighöhen

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Im Streit um die Höhe von Bahnsteigen hat Rheinland-Pfalz mit der Deutschen Bahn (DB) eine Einigung erzielt. Rund 95 Prozent der Verkehrsstationen im Bundesland, für die bereits 2011 in einem deutschlandweiten Konzept eine Höhe der Bahnsteige von 55 Zentimeter vereinbart worden war, können weiterhin so geplant und gebaut werden. Das teilte der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag vor dem Beginn des Deutschen Nahverkehrstages in Koblenz mit. Es geht um bequemes und barrierefreies Einsteigen in Züge – und um viele Millionen Euro.

Hintergrund ist, dass der Bund und die DB 2017 weitgehend flächendeckend eine einheitliche Bahnsteighöhe von 76 Zentimetern gefordert hatten. Damit brachten sie laut Wissing die Planungen in Rheinland-Pfalz ins Stocken. ...

