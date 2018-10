Rund 140 Programmierer, Designer und Historiker sind am Wochenende an der Universität Mainz zusammengekommen, um Daten aus Museen und Archiven neu erfahrbar zu machen. Nach der Präsentation von 35 Datensätzen von Kultureinrichtungen bildeten sich 18 Gruppen mit Ideen für konkrete Projekte, wie Joachim Kemper vom Organisationsteam des Kultur-Hackathons „Coding da Vinci“ am Sonntag mitteilte.

Als Beispiel nannte Kemper das Projekt „Monster Melodies“ - hier sollen historische Abbildungen von Einhörnern und anderen Fabelwesen aus einer Sammlung der Martinus-Bibliothek des Bistums Mainz musikalisch zum Leben erweckt ...

