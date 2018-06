Kirchheimbolanden/Worms (dpa/lrs) – Sie wollten zu später Stunde die schlafende Oma nicht stören und kletterten einfach über das Hoftor: Mit dieser Aktion lösten zwei junge Männer in Kirchheimbolanden in der Nacht zu Samstag einen größeren Polizeieinsatz aus. Denn während die Oma friedlich schlief, hatte eine aufmerksame Nachbarin die Polizei gerufen, weil sie Einbrecher vermutete, berichtete ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die Polizei sei daraufhin mit „starkem Kräfte-Einsatz“ angerückt und habe das Anwesen umstellt. Erst da entpuppten sich die angeblichen Einbrecher als rücksichtsvolle Enkel ohne Schlüssel, die ihre Oma nicht wecken wollten.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.