Die im Juli begonnene Ausstattung von S-Bahnen mit kostenlosem WLAN im Rhein-Main-Gebiet kommt voran. Inzwischen sei das mobile Surfen in 22 von insgesamt 191 Bahnen möglich, sagte ein Sprecher des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV). Ende des Jahres werde voraussichtlich die Hälfte der Flotte, die auf insgesamt neun Linien verkehrt, mit Routern, Antennen und Modems bestückt sein. Ende kommenden Jahres soll die Umrüstung den bisherigen Plänen zufolge in allen Wagen erfolgt sein. Die Investitionssumme beträgt fünf Millionen Euro. Mit 150 Arbeitsstunden pro Zug gibt der RMV den zeitlichen Aufwand an. Zu erkennen sind die mit WLAN ausgestatteten Züge an großen Symbolen, die innen und außen aufgeklebt werden.

Pressemitteilung zum Start

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.