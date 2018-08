Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Unfall an der Mosel

Oberfell/Niederfell (dpa/lrs) – Ein Toter und zwei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 49 an der Mosel nahe Koblenz. Ein 60-jähriger Autofahrer geriet laut Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen Niederfell und Oberfell auf die Gegenfahrbahn. Frontal stieß er mit einem Kleinwagen zusammen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Frauen in dem Kleinwagen wurden schwer verletzt. Sie kamen in einem Rettungswagen beziehungsweise Rettungshubschrauber in Krankenhäuser in Koblenz und Neuwied. Vor dem Frontalzusammenstoß hatte der Wagen des 60-Jährigen schon ein anderes entgegenkommendes Auto gestreift. Dessen Fahrer erlitt einen schweren Schock. Die B 49 wurde voll gesperrt. Ein Gutachter sollte den Unfallhergang klären.

