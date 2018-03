Ein Jahr Rot-Grün in Rheinland-Pfalz

Aus unserem Archiv

Mainz

Vor einem Jahr haben die Wähler in Rheinland-Pfalz die Grundlage für das erste rot-grüne Regierungsbündnis geschaffen. Nach der Abstimmung am 27. März 2011 und den Koalitionsverhandlungen nahm das erste mehrheitlich weibliche Kabinett am 18. Mai die Arbeit auf.