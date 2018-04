Mit einer Lesung des Thriller-Bestsellerautors Sebastian Fitzek hat am Freitag das 13. Eifel-Literatur-Festival begonnen. Der 46-Jährige las in Wittlich im ausverkauften Haus vor rund 1440 Gästen aus seinem neuestem Werk „Flugangst 7A“. Bei dem größten Literaturfestival in Rheinland-Pfalz stehen bis Ende Oktober mehr als 20 renommierte Schriftsteller auf dem Programm – von Charlotte Link über Pater Anselm Grün bis Gregor Gysi.

Festivalchef Josef Zierden verzeichnete den „mit Abstand besten Vorverkauf“ in der 24-jährigen Geschichte des Festivals: Zehn Veranstaltungen seien bereits ausverkauft, rund 10 000 Tickets weg. „Es wird dieses Jahr ein ...

