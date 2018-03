Ehrenbürgerwürde für Sängerin Margit Sponheimer

Die Schlagersängerin und Schauspielerin Margit Sponheimer soll Ehrenbürgerin von Mainz werden. Die 74-Jährige sei durch ihre legendären Auftritte bei den Mainzer Fastnachtssitzungen einem Millionenpublikum bekannt geworden, erklärte die Stadt Mainz am Mittwoch. Sie sei „zur bekanntesten Botschafterin der Mainzer Lebensfreude geworden“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) laut Mitteilung. „Sie hat der Stadt, der Region und vielen Menschen über Jahrzehnte Heimatverbundenheit und Lebensmut gegeben.“

Die Sängerin Margit Sponheimer.

Foto: Andreas Arnold/Archiv – dpa

Sponheimers größter Erfolg war der 1969 erstmals gesungene Fastnachtshit „Am Rosenmontag bin ich geboren“. Das Lied erklingt in diesem Jahr aus den Sondereditionen der Mainzer Zugplaketten. Sponheimer spielte daneben viele Jahre am Frankfurter Volkstheater und gastiere häufig in der Mainzer Kabarettbühne Unterhaus.

Bisher hat Mainz drei Ehrenbürger: den Theologen Hermann Reifenberg (1965), den früheren Mainzer Bischof Kardinal Karl Lehmann (2001) sowie Monsignore Klaus Mayer (2005), der die Gestaltung der berühmten Chagall-Fenster in der Mainzer Kirche St. Stephan angeregt hat.

Nun schlägt Ebling den Stadtratsfraktionen vor, Sponheimer als weitere Ehrenbürgerin zu bestimmen. Die Fraktionen von CDU, SPD, Grüne, FDP, ÖDP und FW-G haben laut Stadtverwaltung bereits ihre Unterstützung angekündigt. Die Entscheidung soll am 7. Februar fallen. Just an diesem Tag feiere Sponheimer, oder ,„‘s Margittsche‘“, wie ihre vielen Fans sie liebevoll nennen“, ihren 75. Geburtstag, sagte Ebling.