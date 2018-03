Ehepaar wegen Bad Emser Wahlbetruges vor Gericht

Aus unserem Archiv

Bad Ems/Koblenz (dpa/lrs) – Ein Kommunalpolitiker aus Bad Ems wollte unbedingt in den Stadtrat – und muss sich am Dienstag um 13.30 Uhr wegen Wahlbetruges vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Der 50-Jährige soll gemeinsam mit seiner zwei Jahre jüngeren Frau mindestens 81 Wahlscheine plus Stimmzettel zugunsten der Freien Wählergemeinschaft (FWG) manipuliert haben. Die Liste der Vorwürfe ist lang: Wahlfälschung, Urkundenfälschung, falsche eidesstattliche Versicherung und Verleitung zur Abgabe einer solchen Versicherung.