Einige Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 15-Jährige in Kandel will Rheinland-Pfalz die Altersfeststellung bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen effizienter machen. Wie das genau aussehen soll, erläutern am (heutigen) Mittwoch (12.00 Uhr) Integrationsstaatssekretärin Christiane Rohleder (Grüne), das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sowie der Landkreistag in Mainz. Ministerin Anne Spiegel befindet sich derzeit im Mutterschutz und wird von Rohleder vertreten.

Der Fall Kandel hatte die Diskussion über die Altersfeststellung wieder entfacht, weil der tatverdächtige Flüchtling einem Gutachten der Staatsanwaltschaft zufolge deutlich älter ist als zunächst angenommen. Es handelt sich um ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.