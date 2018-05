Obwohl immer weniger Menschen zu Fruchtsäften greifen, hat die Eckes-Granini Gruppe („Hohes C“, „Granini“) dank Zuwächsen beim Verkauf von gekühlten Getränken und Smoothies ihre gesteckten Ziele erreicht. Wie das Unternehmen mit Sitz in Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen) am Donnerstag mitteilte, konnte es im Jahr 2017 in den insgesamt über 80 Ländern sowohl Umsatz als auch Absatz steigern. Mit 858 Millionen Litern stieg der Absatz um 2,1 Prozent, der Umsatz von 974 Millionen Euro um 9 Prozent.

In den zwölf Ländern des europäischen Kerngeschäfts kauften Menschen dagegen weniger ungekühlte Fruchtsäfte. Damit setzt sich der Trend vom Vorjahr fort. Gründe dafür seien der harte Wettbewerb und starke Ernteausfälle ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.