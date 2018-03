Ecclestone will weiter Formel-1-Rennen am Nürburgring

Aus unserem Archiv

Nürburg

Bernie Ecclestone hat Gespräche mit den Betreibern des Nürburgrings bestätigt und will trotz der großen finanziellen Probleme im kommenden Jahr ein Formel-1-Rennen in der Eifel veranstalten. «Ich stehe im Augenblick in Verhandlungen mit den Verantwortlichen am Nürburgring», sagte der Formel-1-Geschäftsführer in einem Interview der «Rhein-Zeitung» (Samstag). Erklärtes Ziel Ecclestones sei dabei, «das Rennen 2013 am Ring durchzuführen».