Ecclestone will Verantwortliche des Nürburgrings treffen

Formel-1-Chef Bernie Ecclestone will die Verantwortlichen des angeschlagenen Nürburgrings treffen. Er wisse noch nicht genau, wann er nach Deutschland komme. «Aber möglicherweise schon sehr bald», versicherte der 81-jährige Brite in einem Interview der «Bild»-Zeitung (Freitag). «Wir wollen sehen, ob wir ihnen helfen können.» 2013 soll eigentlich der deutsche Grand Prix auf dem Nürburgring stattfinden. Hinter dessen Zukunft steht wegen der Insolvenz der Besitzgesellschaft allerdings ein dickes Fragezeichen.

Foto: David Ebener/Archiv – DPA

Ecclestone betonte, er habe nicht aus Angst vor einer möglichen Verhaftung seinen angekündigten Besuch beim Großen Preis von Deutschland vor knapp einer Woche am badischen Hockenheimring ausgelassen. «Nein. Niemand hat mir gesagt, dass ich verhaftet würde.» Er habe in London ein Treffen mit Leuten vom Olympischen Komitee und vom Fernsehen aus Amerika gehabt. Private Probleme seiner Tochter Tamara seien noch hinzugekommen, «die ich regeln musste».

Die Münchener Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mutmaßlicher Bestechung in zweistelliger Millionenhöhe gegen Ecclestone. Der Brite weist die Vorwürfe zurück. «Ich glaube nicht, dass die Justiz in Deutschland so vorgeht», sagte der Formel-1-Chef zu einer möglichen Verhaftung auf dem Hockenheimring. «Ich gehe davon aus, dass die deutschen Behörden mir so etwas vorher mitteilen würden», meinte Ecclestone. «Mag sein, dass sie anders handeln, wenn jemand einen Mord begangen hat oder wenn er ein Terrorist ist.»