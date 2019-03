Nach den Beschlüssen des Bundestages zu möglichen Diesel-Fahrverboten rechnet der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) in der Landeshauptstadt nicht mehr mit einem Verbot. „Es ist gut, dass man damit ein Diesel-Fahrverbot ausschließen kann“, sagte Ebling dem SWR. Nichtsdestotrotz werde die Stadt aber nicht nachlassen, alle Maßnahmen für eine sauberere Luft umzusetzen.

Der Bundestag hatte am Vortag unter anderen beschlossen, dass Sperrungen für ältere Diesel in der Regel nur in Städten mit relativ deutlicher Überschreitung der Grenzwerte für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid (NO2) als ...