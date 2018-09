Die Stadt Mainz restauriert und saniert den sogenannten Drususstein auf der Zitadelle. Das von den Römern vor mehr als 2000 Jahren errichtete Monument sei wohl das älteste Steindenkmal Deutschlands und über die Jahre arg verwittert, sagte Hans Marg, Vorsitzender der Initiative Römisches Mainz, am Montag auf einer Pressekonferenz am Drususstein. „Heute geht eine lange Leidensgeschichte zu Ende.“ Rund zwei Jahre werden die Restaurierungsmaßnahme dauern und etwa 880 000 Euro kosten, wie der Oberbürgermeister von Mainz, Michael Ebling (SPD), und die Kultur- und Baudezernentin, Marianne Grosse (SPD), sagten. Auch das Umfeld des Monuments werde verändert, um es historisch einzubetten. „Es soll ein Ort werden, an dem man über die römische Geschichte sprechen kann“, so Ebling.

Der knapp 20 Meter hohe Stein gilt als bedeutender Teil des römischen Erbes der Stadt. Er gehört neben den Römersteinen, den Resten des Stadttors am Kästrich und dem Bühnentheater zu ...

