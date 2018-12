Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Rheinland-Pfälzer für das neue Jahr dazu aufgerufen, weltoffen zu sein. „Lassen Sie uns gerade im nächsten Jahr, wenn ein neues Europäisches Parlament gewählt wird, für gute Nachbarschaft und Weltoffenheit werben“, sagte Dreyer in ihrer Neujahrsansprache, die vorab veröffentlicht wurde. Keine noch so große Herausforderung dürfe dazu verführen, die freiheitliche Demokratie und die liberalen Werte der Europäischen Union (EU) aufs Spiel zu setzen. Am 26. Mai bestimmen die Rheinland-Pfälzer ihre Abgeordneten des EU-Parlaments und wählen außerdem die Kommunalparlamente.

Die Regierungschefin appellierte an die Bürger, im neuen Jahr einen „Optimismus des Herzens“ zu pflegen. „Mit Zuversicht können wir die großen Aufgaben bewältigen, die vor uns liegen“, sagte sie. Zukunft ...

