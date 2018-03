Dreyer wirbt für Nahles als SPD-Chefin

Aus unserem Archiv

Mainz (dpa/lrs) – Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer unterstützt den Vorschlag für Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles als Parteivorsitzende. „Für ihre Bereitschaft, die SPD in dieser schwierigen Zeit zu leiten, bin ich ihr dankbar und ich bin sicher, dass sie diese Aufgabe gut meistern wird“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin der Deutschen Presse-Agentur. „Die SPD kann nicht führungslos bleiben. Es war deshalb richtig, dass Martin Schulz den Vorschlag gemacht hat, dass Andrea Nahles kommissarisch die Parteiführung übernimmt.“ Sie ergänzte am Dienstag: „Wir gehen jetzt heute in den Gremien diese Frage nochmal durch und beraten sie intensiv.“ Es gebe bisher die übliche Praxis, wenn jemand nominiert sei, dass die Person dann auch die Geschäfte übernehmen könne.