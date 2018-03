Dreyer wirbt für friedliches Feiern zur Fastnacht

Aus unserem Archiv

Mainz

Am vorerst letzten Tag der närrischen Zeit hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den friedlichen Charakter von Fastnacht und Karneval betont. „Gemeinsam gesellig und im Herzen vereint – das ist viel mehr wert als manch einer meint“, reimte sie am Dienstag in der Mainzer Staatskanzlei. „Mein herzlicher Dank gilt unserer Polizei und allen, die helfen, dass keiner muss bangen. In Zeiten wie diesen rücken wir enger zusammen.“ Dreyer empfängt traditionell am Fastnachtsdienstag Vertreter der Mainzer Fastnachtsvereine, die ihr dabei zahlreiche Orden überreichen.