Dreyer will «Wutbürger» zurückgewinnen

Aus unserem Archiv

Mainz

Nach den Pöbeleien bei der Einheitsfeier in Dresden will die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mitlaufende Protestler wieder zurückgewinnen. «Die Wut, die sich da auf eine absolut inakzeptable Art und Weise Bahn bricht, müssen wir in ein konstruktives Miteinander wenden», sagte Dreyer im dpa-Interview. «Es wird darum gehen, diese Menschen einzubeziehen, damit sie ein Teil der Lösung sind.» Die SPD-Politikerin soll an diesem Freitag im Bundesrat zur neuen Präsidentin der Länderkammer gewählt werden. Während der einjährigen Präsidentschaft will Dreyer vor allem auf Zusammenhalt setzen.