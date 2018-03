Dreyer verurteilt Gewalt nach Tod von 15-Jähriger in Kandel

Aus unserem Archiv

Mainz

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat nach dem Tod eines 15-jährigen Mädchens in Kandel jegliche Form von Gewalt verurteilt. Die Tat in der Pfalz erschrecke, mache wütend und traurig, sagte Dreyer am Mittwoch während ihres Neujahrsempfangs in Mainz nach Angaben der Staatskanzlei. Keine noch so schwere Lebensgeschichte, kein Trauma und keine Leidenserfahrung rechtfertige Gewalt bis hin zum Mord. Die Landesregierung nehme die Aufgaben sehr ernst, der Gewalt vor allem gegen Frauen Einhalt zu gebieten und die Hilfe und Kontrolle im Rahmen der Integration von Flüchtlingen zu intensivieren.