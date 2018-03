Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den Bürgern in Kandel nach Kundgebungen rechter Gruppierungen ihre Solidarität versichert. „Es ist völlig klar, dass wir in Rheinland-Pfalz zusammenstehen, wenn ein Ort wie Kandel derart für eine politische Sache missbraucht wird“, erklärte sie am Mittwoch nach einem Besuch in der pfälzischen Stadt Kandel am Dienstagabend. „Kandel wurde in den letzten Wochen in Haft genommen von Menschen, denen es darum geht, Hass und Ängste zu schüren.“

Die 15-jährige Mia war im Dezember 2017 in Kandel erstochen worden. Mutmaßlicher Täter ist ihr Ex-Freund, ein afghanischer Flüchtling. An Kundgebungen gegen Flüchtlinge und an Gegendemonstrationen nahmen am 3. März rund 4500 ...

