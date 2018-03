Dreyer: „Ich möchte nicht Vorsitzende der SPD werden“

Aus unserem Archiv

Mainz

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will nach eigener Aussage keine Parteichefin werden. „Ich möchte nicht Vorsitzende der SPD werden. Ich werde nicht nach Berlin gehen. Ich bleibe hier in Rheinland-Pfalz, und daran wird sich auch nichts ändern“, sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende am Dienstag in Mainz. „Ich stehe nicht zur Verfügung, weder heute noch morgen noch in zwei Jahren.“ Dreyer ist seit Dezember stellvertretende Bundesvorsitzende. Sie bekam bei den Wahlen das beste Ergebnis in der Parteispitze und wird immer wieder genannt als Hoffnungsträgerin der SPD.