Dreyer: Hoffnung auf Minderheitsregierung „Illusion“

Bonn

Zum Auftakt des SPD-Parteitags hat die Vize-Vorsitzende Malu Dreyer an ihre Partei appelliert, sich für Koalitionsverhandlungen mit der Union zu entscheiden und so Verantwortung zu übernehmen. Die Sondierungen hätten gezeigt, „dass wir mit sozialdemokratischen Herzensthemen viel bewegen können“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Sonntag in Bonn. Unter diesen Umständen halte sie es für richtig, in Verhandlungen zu gehen. Die Hoffnung der GroKo-Kritiker in der SPD, dass die Union eine Minderheitsregierung bilden könnte, bezeichnete Dreyer als „Illusion“. „Wir können die Union nicht in eine Minderheitsregierung zwingen“, sagte sie.