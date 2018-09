Mit dem traditionellen Gruß „Schana Tova!“ hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der jüdischen Gemeinde zum Neujahrsfest gratuliert. Sie hoffe auf ein friedliches und erfolgreiches Jahr mit mehr Respekt und weniger Antisemitismus, hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Staatskanzlei in Mainz. In Rheinland-Pfalz sollten alle Menschen der verschiedensten Religionen ihren Glauben frei ausüben sowie ihre Feste und Traditionen pflegen können.

„Die Bekämpfung von Antisemitismus und Rechtsextremismus fordert weiterhin unsere volle Aufmerksamkeit“, mahnte Dreyer zum diesjährigen Neujahrsfest, Rosch ha-Schanah genannt. Der Beauftragte der Landesregierung für jüdisches Leben und Antisemitismus, Dieter Burgard, ...

