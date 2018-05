Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die katholische Kirche zu mehr Offenheit für eine Teilnahme protestantischer Ehepartner an der Kommunion aufgerufen. „Dass Protestanten mit der Kommunion etwas anderes verbinden als Katholiken, unterscheidet uns, aber trotzdem sind wir letztlich eine Christengemeinde, der beide Ehepartner durch das Sakrament der Taufe angehören“, sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des Katholikentags, der an diesem Mittwoch in Münster beginnt. „Ich habe die Hoffnung, dass man sich da annähert.“ Dreyer gehört dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken an.

Die Deutsche Bischofskonferenz hatte im Februar entschieden, dass Ehepaare unterschiedlicher Konfessionen im Einzelfall gemeinsam an Eucharistiefeiern teilnehmen dürfen. Dann kam es jedoch zum Bruch: Sieben Bischöfe - darunter der Kölner ...

