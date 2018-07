Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat vor Rückschritten bei der Gleichstellung von Frauen und Männern gewarnt. „Erstens sind Frauen in vielen Bereichen noch strukturell benachteiligt und können nicht diskriminierungs- und gewaltfrei leben“, schrieb Dreyer am Montag im Internet anlässlich ihrer Sommerreise „Starke Frauen, starkes Land“. „Zweitens gibt es Kräfte in unserer Gesellschaft, die versuchen, die Uhr zurückzudrehen.“ Sie rief dazu auf, auch Migrantinnen zu unterstützen: „Wichtig ist zum Beispiel, auch zugewanderten Frauen Chancen zu eröffnen.“ Die Sommerreise Dreyers beginnt am 9. Juli mit einem Besuch in Worms.

Malu Dreyer über ihre Sommerreise zum Thema Frauen

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.