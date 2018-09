Drei Gewinner bei Radio-Nachwuchswettbewerb

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Mit Radiobeiträgen zur Fußball-WM haben drei rheinland-pfälzische Schüler den Radio-Nachwuchswettbewerb „An die Mikros – fertig – los!“ gewonnen. Die Fünftklässlerin Carolin Witter von der Georg-von-Neumayer-Schule (Realschule plus) in Kirchheimbolanden, die Achtklässlerin Lucy Hilz vom Helmholtz-Gymnasium in Zweibrücken und der Zehntklässler Luca Sinatra von der Anne-Frank-Realschule-plus in Ludwigshafen wurden am Freitag ausgezeichnet, wie der private Radiosender RPR1 und die Landeszentrale für Medien und Kommunikation in Rheinland-Pfalz als Organisatoren des Wettbewerbs mitteilten. Die drei Sieger erhielten jeweils ein Tablet und eine Urkunde, sie dürfen außerdem einem RPR-Moderator bei der Arbeit über die Schulter schauen.

