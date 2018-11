Drehstart für Jubiläums-„Tatort“ mit Ulrike Folkerts

Baden-Baden/Ludwigshafen (dpa) – Der 70. „Tatort“ mit Ulrike Folkerts als dienstälteste Kommissarin Lena Odenthal in der ARD-Kult-Krimireihe ist in der Mache. In Ludwigshafen begannen dafür die Dreharbeiten unter dem Arbeitstitel „Leonessa“, wie der Südwestrundfunk (SWR) am Freitag in Baden-Baden mitteilte. Das Drehbuch des neuesten Falls für die von der 57-jährigen Folkerts gespielten Ermittlerin Odenthal stammt von Wolfgang Stauch, die Regie führt Connie Walther, die schon einmal einen Ludwigshafener „Tatort“ inszeniert hat.

Der aktuelle Fall spielt in einem Hochhausviertel im Stadtteil Oggersheim-West. Odenthal und ihre Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) werden gerufen, nachdem dort ein Kneipenwirt erschossen hinter seinem Tresen gefunden worden ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.