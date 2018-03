Dreharbeiten für neuen Saarland-«Tatort» beginnen

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (Dpa/lrs) – Klappe, die erste für das neue «Tatort»-Team an der Saar: An diesem Donnerstag beginnen rund um Saarbrücken die Dreharbeiten für zwei Folgen der ARD-Krimireihe mit dem neuen Team um Devid Striesow. Als Saarbrücker Hauptkommissar Jens Stellbrink ermittelt Striesow in «Melinda» gemeinsam mit Hauptkommissarin Lisa Marx (Elisabeth Brück) im Fall eines elternlosen Kindes, das kein Wort Deutsch versteht. Und in «Ende der Straße» beschäftigt das Duo ein Mord im Rocker-Milieu. Das Drehbuch zu «Melinda» stammt von Lars Montag und Dirk Kämper, «Ende der Straße» kommt aus der Feder von Felice Götze. Regie führt in beiden Fällen Hannu Salonen, wie der Saarländische Rundfunk am Mittwoch mitteilte.