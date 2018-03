DNA-Spur führt Polizei zu Einbrecher

Aus unserem Archiv

Koblenz

Ein halbes Jahr nach einem Einbruch in Koblenz haben DNA-Spuren vom Tatort die Polizei zum mutmaßlichen Täter geführt. Der 30-Jährige wurde in seiner Wohnung in Emmelshausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) festgenommen, wie die Bundespolizei am Montag in Trier mitteilte. Er soll im Dezember 2010 in ein Büro der Deutschen Bahn AG in Koblenz eingebrochen sein. Die Beute: Ein Notebook, ein Handy, ein Messgerät und Autoschlüssel. Der Mann sei anschließend mit einem Dienstfahrzeug geflüchtet.