Der neue Ministerposten für Digitales in der hessischen Regierung muss nach Ansicht des SPD-Fraktionschefs im Landtag, Thorsten Schäfer-Gümbel, mit einem ausgewiesenen Experten besetzt werden. „Dies darf kein Versorgungsposten für ein frustriertes Kabinettsmitglied werden“, mahnte der Oppositionsführer am Freitag in Wiesbaden. Im Koalitionsvertrag bleibe außerdem unklar, was sich genau hinter den angekündigten eine Milliarde Euro verberge, die für die Digitalstrategie angekündigt werden.

Schäfer-Gümbel kritisierte, in dem Papier würden wichtige Herausforderungen etwa in der Bildung nicht angesprochen. „Das Wort Unterrichtsausfall kommt nicht vor“, sagte er. Ebenso bliebe eine mögliche weitere Gebührenbefreiung bei der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.