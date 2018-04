Sie sollen es ausschließlich auf hochwertige medizinische Geräte abgesehen haben: Wegen einer Diebstahlserie in Krankenhäusern vor allem in Rheinland-Pfalz müssen sich seit Montag zwei Männer im Alter von 30 und 42 Jahren vor dem Landgericht Trier verantworten. Als Mitglieder einer Bande sollen sie in 2016 und 2017 Endoskope im Wert rund drei Millionen Euro gestohlen haben. „Es ist eine ungewöhnliche Diebstahlserie mit einer sehr hohen Schadenssumme“, sagte Staatsanwalt Benjamin Gehlen.

Die Männer sollen geeignete Kliniken ausgekundschaftet und dann zugeschlagen haben. „Wo die entsprechenden Abteilungen waren, haben sie gegoogelt.“ Die Ware schickten sie laut Anklage per Paketpost von Amsterdam nach Kolumbien, ...

