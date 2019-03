Die Spargel-Saison beginnt: Ernte satt an Ostern erwartet

Der Spargel sprießt schon: Die Saison beginnt in Hessen und Rheinland-Pfalz rund zwei Wochen früher als im vergangenen Jahr. Ostern wird es nach Einschätzung der Bauern genug von dem Kaisergemüse geben.

