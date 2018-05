Die elektronische Gerichtsakte kommt

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Am Landgericht Kaiserslautern beginnt heute eine neue Ära für die rheinland-pfälzische Justiz. Für alle Zivilverfahren, die von diesem Tag an bei dem Landgericht eingehen, wird eine elektronische Akte angelegt – Akten in Papierform gehören der Vergangenheit an. Justizminister Herbert Mertin (FDP) und der Präsident des Landgerichts, Markus Gietzen, geben den symbolischen Startschuss zur Einführung der elektronischen Akte. Das bedeutet aber nicht, dass Anwälte ab sofort nur noch Schriftstücke in elektronischer Form einreichen müssen. Das wird für sie erst von 2022 an zur Pflicht.

Damit in Papierform eingereichte Akten trotzdem elektronisch erfasst werden können, wurde beim Landgericht Kaiserslautern eine sogenannte Scan-Straße eingerichtet, mit der sich Unterlagen in Papierform digitalisieren lassen. Die anderen Gerichte sollen ...

