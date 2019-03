„Dicker Fisch“: Zoll findet Waffen, Sprengstoff und Munition

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Dem Zoll ist ein Schlag gegen Waffensammler und einen mutmaßlichen Waffenhändler gelungen. Bei mehreren Durchsuchungen in den Landkreisen Kaiserslautern und Kusel fanden die Fahnder insgesamt 19 Schusswaffen, darunter mehrere Kriegswaffen, Sprengstoff und mehr als 27 000 Schuss Munition, wie das Zollamt Frankfurt am Main am Dienstag mitteilte. Den größten Fund machten die Fahnder in einem leerstehenden Haus in Herschweiler-Pettersheim (Kreis Kusel): Dort stellten sie sieben Sturmgewehre, zwei Vorderschaftrepetierflinten, ein halbautomatisches Selbstladegewehr, vier Pistolen und etwa 23 000 Schuss Munition sicher. Der Eigentümer des Hauses ist ein 48 Jahre alter Mann aus dem Kreis Kaiserslautern.

Ausgelöst hatte die Ermittlungen ein Fund am Frankfurter Flughafen im vergangenen Herbst. Im Postzentrum ging den Beamten ein verbotener Laserzielpunktprojektor ins Netz. Als sie daraufhin die Wohnung des 27 Jahre ...

