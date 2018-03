DGB-Landeschef dringt auf zweistelligen Mindestlohn

Aus unserem Archiv

Mainz

Der rheinland-pfälzische DGB-Landeschef Dietmar Muscheid fordert einen gesetzlichen Mindestlohn in zweistelliger Höhe. „Von einem Mindestlohn in der jetzigen Höhe kann man nicht leben“, sagte Muscheid der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Das Problem sei aber, dass die Lohnuntergrenze nach jetziger Gesetzeslage nur im Durchschnitt der Tarifentwicklung angehoben werden könne. So wurde sie im vergangenen Jahr auf 8,84 Euro pro Stunde erhöht. „Wir brauchen aber eine deutliche Anhebung des Mindestlohns, er muss deutlich zweistellig werden“, sagte Muscheid. Der Präsident der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz, Gerhard Braun, verwies darauf, dass eine Kommission die Höhe überprüft. Die Forderung laufe daher ins Leere.