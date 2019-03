Um mehr bezahlbare Wohnungen in Rheinland-Pfalz zu schaffen, müssen nach Auffassung von DGB-Landeschef Dietmar Muscheid der Bund, das Land und die Kommunen deutlich mehr Wohnungen bauen. Statt der geplanten 20 000 seien zudem mindestens 50 000 neue Sozialwohnungen notwendig, sagte Muscheid am Montag zum Auftakt einer bundesweiten DGB-Aktionswoche in Mainz. Der Anteil kommunaler Wohnungen müsse bis 2030 auf einen Anteil von mindestens 15 Prozent steigen, forderte Muscheid. In Ludwigshafen seien es derzeit bereits 16,4 Prozent, in Mainz aber nur 9,6 Prozent.

„Wohnen ist die neue soziale Frage. Immer mehr Menschen können sich ausreichenden Wohnraum nicht mehr leisten“, sagte Muscheid. Vier von zehn Haushalten in den Großstädten gäben 30 Prozent ihres Nettoeinkommens ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.