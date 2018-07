Der frühere Fußball-Nationalspieler und DFB-Ehrenvizepräsident Karl Schmidt ist tot. Er starb in Göttingen im Alter von 86 Jahren, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte. Der gebürtige Nordhesse gehörte mehr als 20 Jahre dem DFB-Vorstand an, war neun Jahre lang Schatzmeister und von 2001 bis 2007 Vizepräsident für Sozial- und Gesellschaftspolitik. Zudem war er 17 Jahre lang Präsident des Fußball-Verbandes Südwest.

Als Fußballer lief Schmidt unter anderem für Hessen Kassel und den 1. FC Kaiserslautern auf. Zwischen 1955 und 1957 bestritt er neun Länderspiele. Auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1958 ...

