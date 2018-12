Der Deutsche Engagementpreis 2018 geht an ein von Paddlern an der Mosel gegründetes Projekt für die Reinhaltung von Gewässern. Das „Clean River Project“ ist einer von sechs Preisträgern der mit je 5000 Euro dotierten Auszeichnung, mit der seit 2009 bürgerliches Engagement in Deutschland gewürdigt wird, wie die Veranstalter mitteilten. Die Initiative aus Winningen an der Mosel hat in diesem Jahr als einer von drei Preisträgern bereits den rheinland-pfälzischen Umweltpreis erhalten. Die Mitglieder setzen sich für saubere Flüsse und Meere ein und engagieren sich mit Aufräum- und Aufklärungsaktionen gegen die Verschmutzung mit Plastikmüll.

Die weiteren Preise gehen an die Initiative gegen Fremdenhass „Wir schaffen das!“ (Mecklenburg-Vorpommern), den Bundesverband behinderter Pflegekinder (Niedersachsen), an das Projekt „Silberpfoten - Für Senioren und ihre Tiere“ (Baden-Württemberg) und ...

