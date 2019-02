Auch fast fünf Jahre nach dem Untreue-Urteil gegen den früheren rheinland-pfälzischen Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) lebt er juristisch weiter in Ungewissheit. Ein vom Landgericht Koblenz vor etwa zwei Jahren in Auftrag gegebenes betriebswirtschaftliches Gutachten liege immer noch nicht vor, teilte die Mainzer Staatskanzlei auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion im Landtag in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort mit.

Unter Berufung auf Angaben des Gerichts ergänzte Staatssekretär Clemens Hoch (SPD), der beauftragte Sachverständige habe nach einer Verzögerung eine Fertigstellung des Gutachtens bis voraussichtlich März 2019 angekündigt. Erst danach könne ...

