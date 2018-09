Der designierte Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz, Christoph Gensch (39), will die Kommunen mit Blick auf die Kommunalwahlen 2019 stärker in die Landespolitik einbinden. „Weil wir dort einfach Themen besser greifbar machen können“, sagte der Zweibrücker Landtagsabgeordnete am Dienstag in Mainz. Er wolle auch die CDU als Volkspartei stärken. Gensch strebt mehr Diskussionen in der CDU an, um verschiedene Strömungen zusammenzubinden. Er sieht sich als Ideen- und Taktgeber gemeinsam mit CDU-Landeschefin Julia Klöckner.

Der Parteivorstand habe ihren Personalvorschlag am Montagabend einstimmig bekräftigt, sagte Klöckner. Der Posten wird bei einem Parteitag am 20. Oktober offiziell besetzt. Der frühere Generalsekretär Patrick Schnieder hatte sein Amt ...

