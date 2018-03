Die Mainzer Designerin Anja Gockel beklagt ein „Diktat der Gleichmacher“ in der Mode. „Es wird immer mehr Einheitsbrei. Wenn Sie die Szene beobachten, werden Sie erkennen, dass wir nur noch von drei Modehäusern regiert werden: Zara, H&M und Primark – und das weltweit“, sagte Gockel in einem Interview des am Dienstag veröffentlichten Magazins „Mainz Vierteljahreshefte“ (01/2018). „Die kleinen Labels, der individuelle Stil, der wird von denen buchstäblich weggewischt.“

Die aktuelle Design-Botschafterin des Netzwerks Deutscher Mode- und Textil-Designer beobachtet, dass in der Modebranche seit ein paar Jahren „eine alteingesessene Firma nach der anderen stirbt“. Dazu gehörten St. Emile, Steilmann ...

