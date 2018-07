Alexander Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Schlossherr in Sayn (Kreis Mayen-Koblenz), erhält für sein Lebenswerk den diesjährigen Preis für Denkmalschutz. Er habe sich über viele Jahrzehnte hinweg nicht nur für das familieneigene Schloss engagiert, sondern auch für etliche Burgen am Rhein, hieß es in der am Montag veröffentlichten Entscheidung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK) bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Als ehemaliger Präsident der Deutschen Burgenvereinigung habe er wesentlich zum Erhalt und zur Erforschung von Burgen beigetragen. Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn wird zusammen mit Jerzy Ilkosz aus Polen den Karl-Friedrich-Schinkel-Ring erhalten. Die Preise, darunter auch Auszeichnungen in weiteren Kategorien, werden am 29. Oktober im Palais du Rhin in Straßburg verliehen.

